Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Utanç verici, rezalettir

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bugün bu salonda tam 75 senedir vatan hasreti döken, göz yaşı döken Ahıskalı kardeşlerimiz var.

- Ders çıkarılmayan tarih tekerrür eder.

- Köklerimizi, köklerimizle bağımızı güçlendiren ata yadigarı eserlerimizin yok olup gitmesine izin vermemeliyiz. Restorasyon çalışmasıyla gelecek kuşaklara aktarmalıyız.

- Bundan 75 yıl önce Ahıska'da insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden biri yaşandı. 100 bine yakın Ahıska Türkü Stalin tarafından sürgün edildi. O dönemi bir Ahıskalı kadın şöyle anlatıyor; Henüz 10 yaşındaydım. Bir sabah annem alıp dedemlere götürdü. Herkes orada ağlaşıyordu. Meğer bizi süreceklermiş. Bizi köyden çıkarttılar. Savaştan sonra ana vatanımıza döneceğimize çoğunu inandırdılar. Hepimizi vagonlara koydular. Günde bize 1 kere yemek veriyorlardı. Su yok, tuvalet yok. Yanımıza aldığımız yiyeceklerle 1 ay hayatta kaldık. Bu hikaye binlerce Ahıskalı'nın yaşadıklarıdır. 20 bin Ahıska Türkü sürgün sırasında yurtlarından uzakta yaşıyor.

- Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

NOBEL TEPKİSİ

- Ahıska Türklerinin davalarına kör ve sağır kalıyorlar. Çünkü bunların insanı değerleri savunmak gibi bir dertleri yoktur. Nobel Barış Ödülünü Bosna Soykırımını reddeden bir faşiste vererek anlayışlarını göstermişlerdir.

- On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir. Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir. Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır. Irkçılığı övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir. Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz.

- Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü, 75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bırakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı ve onurlu mücadelesini veriyor.