Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Hafter meşru biri değil illegal yapısı olan bir isim.

- Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Akdeniz'de hem Libya'nın hem de Türkiye'nin hakları bu anlaşma ile korunacak. Burada biz her şeyi uluslararası hukuka uygun olarak yapıyoruz.

- Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.

- Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce söyledik. Kısa zamanda sismik araştırma ve sondaj çalışması başlayacak.

- Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir.

ABD İLE 'ERMENİ TASARISI' GERİLİMİ

- Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir.



- 1 milyonun üzerindeki belgeyi açıyoruz, gelin inceleyin. Biz belgeyle konuşuyoruz. Sizin kabul etmeniz, bizim de sizin karşınıza çok daha farklı bazı parlamento kararlarıyla çıkmamızı gerekir. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika'nın yüz karasıdır. Afrika'da aynı durum söz konusudur.

- Biz de ne yapacağız. Tüm dünya kamuoyuna açıklayacağız. Batının ırkçılık ve tarihi sömürgeci olduğunu ortaya koyacağız.

- İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Türkiye kabile ülkesi değildir.

GÜVENLİ BÖLGE



- Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada (Suriye) yaşayan vatandaşların huzurunun nasıl sağlanacağı.