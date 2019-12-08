AA
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Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan Libya mutabakatı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada,"(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
NATO ilişkileri hakkında konuşan Akar, "İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.
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