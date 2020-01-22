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Haber Giriş: 22.01.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Yunanistan'da bir ilk! Yeni Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

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Son dakika haberler... Yunanistan'da bir ilk! Yeni Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.
Muhaliflerin aday göstermediği seçimlerde, ND'nin yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) "evet" oyu kullanırken, Sakellaropulu'nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise "çekimser" kaldı.

Son dakika haberler... Yunanistanda bir ilk Yeni Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Yunanistan yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekillerinin "hayır" oyu kullanması öngörülmüyor.

Böylece ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sakellaropulu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un 13 Mart'ta görev süresinin sona ermesinin ardından 14 Mart'ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.

Son dakika haberler... Yunanistanda bir ilk Yeni Cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

Selanik'te 1956'da doğan Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.

Sakellaropulu, 1982'de Danıştaya rapörtör olarak atandı ve 2018'de Danıştay Başkanlığına getirildi.

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