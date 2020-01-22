Son dakika haberler... 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ise 45 yıl hapis cezası aldı.
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Davada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek 45 yıl, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay ve eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün, eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.hapis cezası aldı.
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