Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Koca'dan grip vakalarıyla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi.

Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum.

İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz.

Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz.

Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz. Yarısı H1N1…

YENİ YILDA İLAÇ FİYATLARI NE OLACAK?

Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat’ın 20’sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70’ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı.

Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60’ı hesaplanarak Şubat 15’te bildirmiş olacağız. Şubat 20’den itibaren de geçerli olacak.

ÇİN’DE ORTAYA ÇIKAN GİZEMLİ VİRÜS

Çin’de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz.

Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs.

(Korona virüsü) Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum.

Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim.

Özellikle Çin’den Huan kentinden bizim yerli havayollarımızın seferi yok ama Çin Hava yollarının haftada üç seferinin olduğunu biliyoruz.

Ama bizim hudut güvenliğimizin özel bir gayreti var.

Pazar yerlerinde kedi, canlı tavuğun satıldığı Pazar yerinde bu virüsün tespit edildiğini biliyoruz.

Hudut ve sahiller genel müdürlüğümüz gece gündüz hem liman hem de havaalanlarında yakın takip içerisinde.

Dünya Sağlık örgütünün önerilerini de hemen devreye sokmak davranışı içindeyiz.

Bugün itibarıyla bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılıyor olacak.

Bu tedbirlerimizi alma noktasında bir gayret olduğunu ciddi bir risk taşıdığımız anlamına gelmediğini söylemek istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...