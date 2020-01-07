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Çağrı ÇALIŞKAN- Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor

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Son dakika haberler: Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Tahliye edilen yolcular 164 yolcu  Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Burada pasaport kontrolünden geçerek ülkeye girişleri yapılan yolcular araçlar ile konaklayacakları otele yönlendiriliyor.

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