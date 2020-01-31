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İsmail SAYMAZ
Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Panik yaratan "Corona virüs" iddiasında gerçek ortaya çıktı

İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
Son dakika haberler... Panik yaratan "Corona virüs" iddiasında gerçek ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırılan Çinli çocukta mevsimsel bir grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konduğunu söyledi. Bakan Koca, bu çocuğa ilişkin Corona teşhisinin, bilgisayar üzerinde ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ şıkkının işaretlenmesi nedeniyle yanlışlıkla yazıldığını söyledi.

Hürriyet’e konuşan Koca, altı yaşındaki Çinli çocukla ilgili Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkik sonucu mevsimsel bir grip türü olan ‘İnfluenza B’ tanısının konduğunu söyledi.

Koca, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından açıklanan, çocuğa ‘Corona Virüs’ kesin tanısının konduğu yönündeki işlemin hekim hatası olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Evet, bu çocuk Çapa’ya müracaat ediyor. Biz çocuktan numune alıyoruz. Bu numunelerin PSD yöntemiyle çalışılması gerekiyor. İşlem yalnızca Sağlık Bakanlığı’nda yapılıyor. İlgili hekim talepte bulunurken, ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ hanesini işaretlemiş. Halbuki numuneler elimize ulaşmadı, daha yolda, yeni gönderildi. Bize ulaşmayan ve üzerinde çalışılmayan numune için kesin tanı nasıl konur? Anlayabilmiş değilim. Maksatlı olduğu kesin. Bu hususta üniversite kendi içinde değerlendirme yapacaktır.”

Sağlık Bakanı Koca: 11 bin yolcu tarandı, şüpheli 68 kişiden numune alındı
Sağlık Bakanı Koca: '11 bin yolcu tarandı, şüpheli 68 kişiden numune alındı'
Bakan Koca :Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı
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İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
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