Son dakika haberler... Panik yaratan "Corona virüs" iddiasında gerçek ortaya çıktı

Hürriyet’e konuşan Koca, altı yaşındaki Çinli çocukla ilgili Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkik sonucu mevsimsel bir grip türü olan ‘İnfluenza B’ tanısının konduğunu söyledi.

Koca, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından açıklanan, çocuğa ‘Corona Virüs’ kesin tanısının konduğu yönündeki işlemin hekim hatası olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Evet, bu çocuk Çapa’ya müracaat ediyor. Biz çocuktan numune alıyoruz. Bu numunelerin PSD yöntemiyle çalışılması gerekiyor. İşlem yalnızca Sağlık Bakanlığı’nda yapılıyor. İlgili hekim talepte bulunurken, ‘öntanı’ yerine ‘kesin tanı’ hanesini işaretlemiş. Halbuki numuneler elimize ulaşmadı, daha yolda, yeni gönderildi. Bize ulaşmayan ve üzerinde çalışılmayan numune için kesin tanı nasıl konur? Anlayabilmiş değilim. Maksatlı olduğu kesin. Bu hususta üniversite kendi içinde değerlendirme yapacaktır.”