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Gündem
AA
18.12.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB duyurdu: Tel Abyad'da 2 sivil hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: MSB duyurdu: Tel Abyad'da 2 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 çocuk ve 1 kadının öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

 

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