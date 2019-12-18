Son dakika haberler: MSB duyurdu: Tel Abyad'da 2 sivil hayatını kaybetti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı. pic.twitter.com/TBAf9rYQHo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2019

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