Son dakika haberler... Meteoroloji'den kritik uyarı

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'YA KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den Antalya'ya şu uyarı yapıldı:

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU'DA BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevresi kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli’de 9, Iğdır ve Erzincan’da 7, Ardahan’da 3, Kars'ta 1, Erzurum’da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 8, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 40 ve Ergan'da 12 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10