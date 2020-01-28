Son dakika... Manisa'da 4.8'lik deprem! İstanbul, İzmir ve Çanakkale'den de hissedildi

Saat 14.26'da merkez üssü Manisa Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZKONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

10-15 SANİYE HİSSEDİLDİ

DHA Muhabiri Cemil Seval ise şu açıklamayı yaptı:

"Deprem sırasında çekimdeydik. Deprem yaklaşık 10 - 15 saniye kadar hissedildi. Biz de şimdi deprem bölgesine geçiş yapıyoruz. Tabi ülkemizin de normal gündeminde olduğu gibi deprem şu an herkesi sokaklara dökülmüş durumda. Ciddi derecede şiddetli deprem oldu Manisa'da, gelişmeleri aktaracağım.

Çok yoğun bir şekilde hissedildi, gerçekten ben de o sırada sokaktaydık. Sokakta vatandaşların hemen dışarı çıkışları, o andaki panik anları zordu. Baya bir şiddetliydi. İnsanlar derin şekilde depremi hissetti."

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