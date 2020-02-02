Son dakika deprem haberi... Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:36'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda ''Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.