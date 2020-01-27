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Haber Giriş: 27.01.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Komandolardan eş zamanlı operasyon: Gizlendikleri evlerde yakalandılar

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Son dakika haberler... Komandolardan eş zamanlı operasyon: Gizlendikleri evlerde yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 teröristin komandoların eş zamanlı düzenlediği operasyonla gizlendikleri evlerde sağ olarak yakalandıklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi" denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 5 kişi sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet kamuflajlı termal şemsiye, 1 adet Vizör marka tabanca, 2 adet kurusıkıdan dönüştürme tabanca, 1 adet havalı tabanca, 176 adet 7,62 mm mühimmat, 1 adet kemer şeklinde pala, 20 adet 7,65 mm tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 67 adet CD, 1 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 871.700 Suriye Lirası ve örgütsel doküman ele geçirildi.''

 

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