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DHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı

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Son dakika haberler: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı

İSTANBUL'da Aralık ayında yüzde 33'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yağışların ardından yüzde 39'a yükseldi.

İstanbul kurak bir sonbahar geçirdi. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 33'e kadar düştü. 2 Aralık'ta son 10 yılın en düşük doluluk oranının ardından barajlar son 15 günlük yağışlarla dolmaya başladı. 21 Aralık'ta yüzde 33.98 doluluk oranı ölçülen barajlardaki doluluk bugün ise yüzde 39,02 olarak ölçüldü. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla barajların daha da dolması bekleniyor.

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