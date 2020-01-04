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Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

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İSTANBUL Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda nesli tehlike altında olduğu için ticareti yasak olan piyasa değeri 310 bin lira olan 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Uganda'nın Entebbe Havalimanı'ndan gelen iki yolcu, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şahısları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı.

Son dakika haberler: İstanbul Havalimanında bufalo boynuzu operasyonu

310 BİN LİRA DEĞERİNDE 77 BOFALO BOYNUZU YAKALANDI

Yolcular, 'gümrüğe tabi eşyam yoktur' beyanı anlamına gelen 'Yeşil Hattı' kullanarak ülkeye giriş yapmak üzere iken gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu. Valizleri önce x-ray taramasına tabi tutulan yolculara, daha sonra da üst araması yapıldı. İki şahsın bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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