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Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

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Son dakika haberler... Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen ve ‘Toprak Dede’ olarak adlandırılan Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı.

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Hayrettin Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı’ seçilmişti.

Son dakika haberler... Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

TORUNUNDAN AÇIKLAMA

Torunu Yeşne İren Hürriyet.com.tr’ye şunları söyledi:

‘Yaşlılığa bağlı sorunları vardı. İnşallah nur içinde uyusun. Onun fikrine, orman ve yeşil sevgisine sahip çıkmaya devam edeceğiz.’

TEMA VAKFI: TÜM ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

TEMA Vakfı, Twitter hesabından "Kamuoyuna duyuru: Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

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Ayrıntılar geliyor...

Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
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