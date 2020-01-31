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DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı

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Son dakika haberler... Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı

Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.

Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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