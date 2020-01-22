Son dakika haberler... Esrarengiz virüs Türkiye'de tespit edildi mi? Bakan Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Son dönemde grip vakalarında artış gözleniyor. Türkiye'de bir grip salgını var mı? Talep artışından dolayı grip tedavisinde kullanılan ilaçlara erişimde sorun yaşanıyor mu?" sorusuna Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." yanıtını verdi.

Koca, Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, dünyada grip vakalarında ölümlerin 290 bin ile 650 bin arası olduğunu, özellikle 5 yaş altı çocukların ve 65 yaş üstü erişkinlerin, kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin risk taşıdığını ifade etti.

Bu grubun, gribe karşı daha dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Koca, ilk 48 saatte erken dönem tedavinin önemine işaret etti.

Koca, tedavinin hekim tavsiyesiyle yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Piyasada yer yer 'grip ilaçlarının olmadığı' şeklinde birtakım haberler oldu. Buradan çok net söylüyorum, şu an piyasada 350 bin kutu şurup, 700 bin kutu tablet formu ve 600 bin de Sağlık Bakanlığı depolarında olmak üzere 1 milyon 650 bin kutu ilacımız var. Ayrıca ilgili firma ile de görüşerek 200 bin kutu yine piyasaya verildi. Ay sonuna kadar da 1 milyona tamamlanması şeklinde konuşuldu. Bu anlamda herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda herhangi bir tereddüt içinde asla vatandaşımız olmasın."

"KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURULMALI"

Vatandaşlardan bu dönemde, kalabalık ortamlardan ve gripli hastalardan uzak durmalarını isteyen Koca, istirahat ve bol sıvı tüketmenin önemine işaret etti.

Bakan Koca, gribin kalabalık ortamlarda hapşırmayla geçebildiğini anımsatarak, gripli çocuk veya erişkinlerle temastan kaçınılması, el hijyenine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Gribin, hapşırık ve burun akıntısının yanında ateş, yaygın vücut ve baş ağrısı, halsizlik ve kırgınlık gibi ağır belirtilerinin bulunduğunu aktaran Koca, her hapşırığın grip olmadığını, bunlara soğuk algınlığı ve benzeri tanılar da konulduğunu kaydetti.

Koca, "İnfluenza virüsüne maruz kalındığında ilk 48 saatte mi tedaviye başlanmalı?" sorusuna, "Antiviral ajanların ilk 48 saatte daha çok etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz." yanıtını verdi.

"TEDİRGİN OLMAYA GEREK YOK"

Şu anda mevsimsel gribin yarısında "H1N1" ajanının etkili olduğunun bilindiğini dile getiren Koca, "Bu anlamda artık 'domuz gribi' adlandırmasını yapmıyoruz, rutin, mevsimsel bir grip ajanının olduğunu biliyoruz. Tedirgin olmaya gerek yok." dedi.

Koca, "Grip aşılarının etkinliğinin" sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü her yıl bir önceki yılın suçlarını tespit ederek grip aşısının neyi içermesi gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirmede bulunur ve grip aşısı ona göre üretilir. Bu yıl içinde üretilen, piyasada olan grip aşısının var olan viral ajanlara etkisinin olduğunu biliyoruz. Grip virüsünün mutasyona uğradığını biliyoruz. Büyük mutasyon yok. Büyük mutasyonlar olduğunda yeni viral ajanların devreye girdiğini biliyoruz. Bu anlamda endişe edilecek bir durumun olmadığını, varolan mevsimsel ajanların söz konusu olduğunu, piyasada bulunan grip aşısının da bilinen bu viral ajanlara etkisinin olduğunu söyleyebiliriz."

"İLAÇLARIN TAKİBİNİ YAPIYORUZ"

"Grip ilaçlarının eczanelerde bulunmadığı söyleniyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Bakan Koca, "İlaçla ilgili bir sıkıntımız yok. Özellikle bizim İlaç Takip Sistemi adını verdiğimiz, kendi yazılımımız olan, çok etkili ve güvenilir kullandığımız bir sistemimiz var. Buradan biz ilaçların ne kadar olduğunu, nerede eksiğimiz olduğunu görebiliyoruz. Üreticiden eczaneye kadar takibi çok rahatlıkla yapabiliyoruz." cevabını verdi.

Koca, ilaçların 4'te 1'inin İstanbul'a verildiğini belirterek, "Geçen yıl rakamaları ile kıyaslandığında grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi"

Bakan Koca, "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin, şunları kaydetti:

"Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var."

"TERMAL KAMERA DAHİL BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE TRANS YAĞLAR YASAKLANMALI"

Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inandıklarını, bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Koca, trans yağla ilgili düzenlemeye ilişkin, Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir." dedi.

"KAHVALTININ İHMAL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM"

Sağlık Bakanı Koca, "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum." diye konuştu.