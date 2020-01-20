Son dakika haberler... Eski futbolculara FETÖ'den hapis cezası

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

SAVCI ESKİ MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasında değişiklik olmadığını belirterek tekrar etti. Bunun üzerine sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için söz verildi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı, Bank Asya'nın zenginleştirildiği iddiasına yönelik "Müvekkilimin Çatalca'daki gayrimenkul satışından aldığı 200 bin TL'yi bankaya yatırmış tır. Kimse gayrimenkul satarak bankayı zenginleştirme aptallığına girişmez. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise "17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'ye destek verdigimize dair bir delil yok. Bylock iddiasını kabul etmiyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını talep ediyoruz" diyerek beraat talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Avukatlar muvekkileri adına son sözlerinde de beraat talebinde bulundu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oy birliğiyle alınan kararda heyet, sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'un "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral ise aynı suçtan yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstermeleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları nedeniyle 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

YURTDIŞI YASAKLARI DEVAM

Tüm sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmetti. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral hakkında 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına da hükmedildi.

MÜTALAADAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İkram Coşkun'un hazırladığı mütalaada, FETÖ'nün futbol yapılanması anlatılarak, sanıkların örgüt içindeki konumlarından ve eylemlerinden bahsediliyordu.

Sanıklardan Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği ve örgüte kurban bağışında bulunduğu belirtilen mütalaada, İrtegün'ün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütle organik bağ içerisinde süreklilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği kaydediliyordu.

İrtegün'ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğuna dikkati çekilen mütalaada, sanığın bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade ediliyordu.

Sanıklardan Ömer Çatkıç'ın da ByLock programı kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, etkin pişmanlık yararlanarak samimi ifadelerde bulunduğu ve "örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık gözetilerek cezalandırılması gerektiği aktarılan mütalaada, sanık Uğur Boral'ın samimi beyanlarının da yararlı olduğuna dikkati çekiliyordu.

Zafer Biryol

"ABD'DE GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ"

Mütalaada, diğer sanık Zafer Biryol'un yargılama aşamasındaki ifadelerinin samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan ceza verilirken etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatinin oluştuğu belirtilerek, bu sanığın 2006 yılında Pensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğüne işaret ediliyordu.

Diğer sanık Ersin Güreler'in de toplanan delillere göre "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık İsmail Şengül'ün "örgüt üyeliği" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat etmesi gerektiği bildiriliyordu.

Mütalaada, Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 5 yıldan 11 yıl ikişer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Sanık İsmail Şengül'ün ise beraati isteniyordu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR