Son dakika haberler: Elazığ’da deprem! Elazığ’daki depremde ölü sayısı artıyor

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde evlerinden sokaklara çıktı. Bu depremden sadece 13 dakika sonra 5.4, saat 21.17’de 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

03.09 AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Elazığ’da 13, Malatya’da 4, Diyarbakır’da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651’dir" denildi.



03.03 Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya’da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ’a ulaştırılacağı bildirildi.



03.01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

02.37 Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.



02.35 İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'dan 352 arama-kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 araç deprem bölgesine hareket etti

02.25 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.











AFAD’ın geceyarısı yaptığı açıklamaya göre, depremde Elazığ’da 13 kişi, Malatya’da 5 kişi olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Elazığ’ın Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binada tüm gece boyunca kurtarma çalışmaları sürdü.





BAKANLARDAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Bakan Soylu, "Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi. Bakan Koca ise, "Ağır yaralıların 3'ü Malatya, 2'si Elazığ'da. Elazığ'da ikisi kalp krizinden 13 kişi, Malatya'da ise 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak ve helikopter ambulansımız da hazır halde gerektiğinde hizmet veriyor olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Artçı sarsıntılar devam ediyor, riskli binalara girmeyin." dedi.









AFAD depremden hemen sonra bölgeye hem arama kurtarma ekiplerini hem de yardım malzemelerini sevk etti. 28 ilden 418 arama kurtarma ekibiyle beraber 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildi.









DIŞARIDA SABAHLADILAR



6.8 büyüklüğündeki deprem hem merkez Elazığ’da hem de depremin hissedildiği civar illerde büyük paniğe yol açtı, halk sokaklara döküldü. Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Mardin dışında Hatay ve Adana, Mersin, Samsun, Niğde gibi şehirlerde de hissedildi. Deprem öte yandan Suriye, Irak ve İran gibi civar ülkelerde de hissedildi.









DOĞU ANADOLU FAYI UYANDI

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ’da daha önce de bir deprem olmuştu. Bu bölge kritik bir bölge. Çünkü bu bölgede fay hattının gerilimi yüksek... Böyle bir depremin olabileceği bekleniyor ve öngörülebiliyordu. Doğu Anadolu’da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Bekleniyordu ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Artçılar olacak.

* Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Bu fay üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu deprem fayın hareketlendiğini gösteriyor.









* Prof. Dr. Şerif Barış: Türkiye’de büyük deprem beklenen 15 riskli bölge var. Elazığ’daki fay zonu da o riskli bölgelerden biriydi. 2004 ve 2007’de de burada 5 büyüklüğünde depremler olmuştu. Son deprem büyük ve yıkıcı bir deprem. Ama Akhisar ve Ankara’daki depremlerle bir alakası yok. Üçü de birbirinden ayrı depremler. Etkileşim söz konusu değil. Elazığ’daki depremde Akhisar’dakinden 32 kat daha fazla enerji açığa çıktı. Çok uzaklardan hissedilmesi normal. Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem önlenemez ama zararı azaltılabilir. Bu da ancak deprem eğitimiyle olur.



