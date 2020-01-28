MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Depremde yıkılan binalara soruşturma
GeriGündem Son dakika haberler... Depremde yıkılan binalara soruşturma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 28.01.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Depremde yıkılan binalara soruşturma

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika haberler... Depremde yıkılan binalara soruşturma

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde çöken binalarla ilgili olarak soruşturma başlattı. İlgili kurumlardan belgeleri talep eden savcılık, müteahhitleri ve diğer sorumluları tespit edecek. Daha sonra yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından kusur ve sorumlulukları belirlenen ilgililer ifadeye çağrılacak. Soruşturma hem Elazığ hem de Sivrice’de yıkılan binaları kapsıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde soruşturma başlattı.

Deprem anında yıkılan binalar güvenlik kamerasında
daha fazla video için

 

False
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle