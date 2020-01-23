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Haber Giriş: 23.01.2020 - 15:26,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşecek

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Şansölyesi Merkel ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."

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