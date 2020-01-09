Son dakika haberler: Cep telefonundan çıktı... Görenlerin kanı dondu

CNN TÜRK’ten Mustafa Berber’in haberine göre teröristlerin yılbaşı akşamı güvenliği sağlamak için görev başında olan polis ve bekçileri hedef almayı planladıkları ortaya çıktı.

Ankara İlk Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu neticesinde gözaltına alınan teröristlerin saldırı planlarına ve cep telefonu yazışmalarına ulaşıldı.

Teröristlerin telefonlarında ayrıca bomba imalatında kullanılacak malzeme talep ettiklerine dair yazışmalar ele geçti.

Telefonlardaki Arapça yazışmalar terörle mücadele ekipleri tarafından Türkçeye çevrildi. Yazışmalardaki “bomba imal edebilir misiniz” şeklinde soruya teröristler olumlu cevap veriyor.

Teröristlerin “bize silah gönderirseniz her gün polislerin ölüm haberini alırsınız” şeklindeki ifadeleri ise okuyanların kanını dondurdu.

Gözü dönmüş teröristler itirafçı olan kişileri ise “yakında senin kafan gidiyor. Yakında senin dükkanına bomba gelir” şeklinde tehdit ediyor.

Ele geçen cep telefonlarında ulaşılan görüntülerde küçük çocuklara askeri eğitim verildiği ve şiddet uygulandığı görülüyor.







