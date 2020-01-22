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Haber Giriş: 22.01.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te

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Son dakika haberler... Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti, bekçilerin halka yardım etmesi, vatandaşlara kimlik sorabilmesi ve adli görevler alabilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

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