Son dakika haberler... Bakan Kurum: Yüzde 40'ı tamamlandı

Kurum'un açıklamaları şöyle:

Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız.

Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim.

Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık.

Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır.

Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum.

Ağır hasarlı binalardan eşya alınıp alınmayacağını arkadaşlarımız bildiriyorlar.

Orta hasarlı binalarda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz.

Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik.

Yemişli’de üreteceğimiz konutlarımız zemin +3, zemin +4’ü geçmeyecek. 3+1 konutlarımız brüt 120, 2+1 konutlarımız brüt 90 metrekare olacak.

Ve şehrimize yakışacak içindeki her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşallah en kısa zamanda inşa edilip vatandaşlarımıza sunulacaklar.

Ayrıntılar geliyor...