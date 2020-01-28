Son dakika haberler... Bakan Kurum: Toplamda 10 bin konutluk uydukent kuracağız

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"KİRA YARDIMI BUGÜN GÖNDERİLECEK"

Elazığ’da 37, Malatya’da 4 vatandaşımızı kaybettik. 45 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Şu anda 5093 teknik personel sahada halen çalışmasına devam ediyor. 1000’e yakın STK gönüllüsü çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve emniyet görevlileri çalışmalarına devam ediyor.

Tüm köylere bu gece sabaha kadar tekrar gidildi. Sürekli havada biri genelkurmay başkanlığından ikisi de jandarma genel komutanlığından iki İHA Diyarbakır emniyetine bağlı bir helikopter keşiflere devam etmektedir.

İlk yıkılan 58 binanın sakinlerine kira yardımı bugün gönderilecek.

"ESKİ EŞYA GÖNDERİLMESİN"

Ayni yardımlar konusunda vatandaşlardan istirhamımız şudur, eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Vermiyoruz çünkü.

Isıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz.

Yangın tehlikesine karşı elektrik yerine katalitik soba ve tip ile ısıtmanın daha sağlıklı olacağını değerlendirdik.

Şehir hastanesi şantiyesinde, kolordu komutanlığında, spor tesislerimizde açık kapasite var.

Her evin önüne çadır kurmaya çalışırsak bunu yönetmekte zorlanırız.

İstirhamımız barınmaları bu toplu alanlarda sağlamak.

Battalgazi’nin kırsal mahallelerini genel etkinlik alanı içine alıyoruz.

Tarım Bakanlığımız ve STK’lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilerimize ulaşıyorlar. Onlara ahırlar yapmaya çalışıyorlar.

24 milyon nakdi yardım gelmişti devletimiz kanalıyla. Dün itibarıyla toplam 44 milyon oldu.

30 bin ton kömür yardımı var.

"MAHMUD VE AİLESİNİN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNE BAŞLADI."

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var.

BAKAN KOCA: HASTALARIN ÇOĞUNU TABURCU ETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu açıklamaları yaptı:

Hastanelere toplam başvuran yaralı sayısı 1607 kişi oldu. hastaların çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. 9’u yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Durumu kritik ya da ciddi olan bir hastamız olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise şu açıklamaları şöyle:

Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var.

Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var.

Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.

Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.

Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk.

(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.

SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMALARI

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan da şu açıklamaları yaptı:

Biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösteriyoruz acıları paylaşıyoruz.

Biz spor camiası olarak böyle günlerde her şey yapmaya hazırız. Yaraları sarmak adına hep beraber durmaya devam edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...