Son dakika haberler... Bakan Koca: 42 yolcuda hastalık tespit edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Wuhan şehrinden Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güncel konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

İzolasyon odalarımızı ve sedyelerimizi yerinde gördüm.

İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ve diğer önlemleri yerinde gördüm.

THY uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı. Herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

Farklı illerden bildirilen toplam 70 vaka idi, şimdi 88 şüpheli kişiden alınan numuneler analiz edildi.

Türkiye'de kesin olarak yeni "corona virüs" tanısı alan hastamız olmadı.

TSK'ya ait A430M uçağı dün Ankara'dan havalandı. Gece yarısı Wuhan'a ulaşan uçağımızda, TİKA ve Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen yardımlarımız da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuda teşekkürlerini iletti.

Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere uçaktaki 42 yolcu sağlık ekiplerimiz tarafından kontrol edildi ve hastalık tespit edilmedi.

Hastalık belirtisi olsa uçuşuna izin verilmeyecekti.

Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz.

Her hastanın tek odada kalabileceği şekilde planlandı.

Ayrıntılar geliyor...