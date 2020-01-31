Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu: Çin'den toplam 49 kişi gelecek

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yunanistan’ın o vekile tepkisini olumlu buluyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması değerli.

Bu çirkin kabul edilemez olay bir dönüm noktası olabilir.

Çin’de yaşayan vatandaşlarımız var. Wuhan’da 34 vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Sağlık bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Nasıl getirebiliriz diye.

Uçak tedariki dahil tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Onlara şu mesajı verdik: Biz hazırlıklarımızı yaptık. Çin’in bir karar vermesi gerekiyordu. Uçağımız kalktı vatandaşlarımızı oradan getireceğiz. Bizden ricacı olan dost ve kardeş ülkeler oldu.

Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını da getireceğiz. Toplam 49 kişi gelecek.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'nın açıklamaları ise şöyle:

(Irkçı Yunan vekilin Türk bayrağını yırtması) Kabul edilemez bir fiili ulusal sembollere hakaretleri kabul edilemez buluyoruz.

Bulgaristan da bunu kınıyor.

Bütün ırkçılık ve düşmanlık eylemleri karşısında birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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