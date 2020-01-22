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DHA-AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Antalya'da iş merkezinde yangın

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Antalya'da Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İlk bilgilere göre yangında ölü ya da yaralı yok.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı. Konyaaltı Caddesi'ndeki Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.

Son dakika haberler... Antalyada iş merkezinde yangın

İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlk bilgilere göre yangında ölü ya da yaralı yok.

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