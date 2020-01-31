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Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 79,62, Marmaris'in 161 kilometre açıklarında saat 07.34'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 18,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika haberler: Akdenizde 4.4 büyüklüğünde deprem

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