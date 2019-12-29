Son dakika haberi: Yurdu esir aldı! Uyarılar peş peşe geliyor... Yola çıkanlar dikkat!

KAR KALINLIĞI YARIM METREYE ULAŞTI

Akseki ilçesine bağlı bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Bölge beyaza bürünürken yüksek kesimdeki kar kalınlığı yarım metre ölçüldü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.

Karayolları ekipleri ise dünden bu yana yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ADANA’NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

ADANA’nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası’nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.

KAZDAĞLARI'NDA YAĞIŞ BAŞLADI

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Hanlar ve Eybek bölgesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar yükseldi. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk yapacak sürücüleri kış şartlarına uygun ekipman ile yola çıkmalarını istedi.

Kar yağışı hafta sonuna denk gelince bir çok bölge sakini de Kazdağları’na çıkarak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar kartopu oynarken kardan adam yaptı.

DOĞU'DA KAR ESARETİ



Şırnak'ın Uludere ilçesinde araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürürken merkeze bağlı Çiris köyü yolunda mahsur kalan bir araç da kurtarıldı.





İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ



Hakkari’de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Hakkari- Van karayolu üzerindeki Gündoğdu Mağarası mevkiindeki 3 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Karayollarına ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak kurtulmayı başardı. Kapanan karayolu ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili oluyor.

Kar yağışının yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları ile yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını konusunda uyarıyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde ise kar yağışı karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.



Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

ADANA VE MERSİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adana ve Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşmesi beklenirken, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Ayrıca meteorolojiden yapılan bir başka uyarıda, İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz'e bağlayan karayollarında, başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki karayolu ve geçitler olmak üzere ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi. 20 santimetreye ulaşması beklenen yar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

HESAREK'TE KAR SEVİNCİ! İKİ GÜNDE 40 SANTİMETREYİ AŞTI

Kentte 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi'nde kar kalındığı son iki günkü yağışla 40 santimetreyi aştı.

Vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bayram, insanların sadece kayak yapmak için değil, piknik yapmaya da geldiğini ifade etti.

Bayram, "Geçen yıla oranla sezonun geç açılmasına rağmen ilgi büyük. Kar yağışına çok sevindik, sezonu açtık. Çevre illerden oldukça büyük talep ve bir ilgi var. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, eksikliğimiz yok. Kar yağışı hala devam ediyor. İlk gün olmasına rağmen beklentinin çok üzerinde bir talep var." şeklinde konuştu.

Tüm tesisin aktif durumda olduğunu belirten Bayram, "Konaklama ve pistler hazır, herkesi Hesarek Kayak Merkezi'mize bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Songül Baran, ilk defa kayak merkezine geldiğini ve bir daha geleceğini dile getirerek, "Çok güzeldi. Düştük, kalktık, eğlendik. Her şey çok eğlenceliydi." ifadesini kullandı.

Ahmet İleri de "Bu yıl kar geç düştü. Pisti, konaklama yeri, teleferik, telesiyej hepsi gayet iyi. Biraz daha iyileştirmeler yapılırsa çok daha iyi bir merkez olur." diye konuştu.

Bingöl'de 4 yıl önce hizmete giren tesis, kentin turizmine önemli katkı sağlarken, her yıl düzenlenen kayak festivali, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Merkez, en uzunu 1600 metre olan profesyonel, acemi ve çocuklar için 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle nisana kadar kayak imkanı sunuyor. Kayak tutkunu binlerce kişiye kışın tatil keyfi yaşatan tesis, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 40, Elazığ Havalimanı'na ise 110 kilometre mesafede yer alıyor.

KARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI



Akseki'de Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı.

Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya - Gazipaşa yolu Aydap mevkisi ile Gedevet - Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.

Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadele çalışması yapılıyor.