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Dinçer GÖKÇE
06.12.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Yol kontrolüne takılan iş adamı kelepçe takılarak gözaltına alındı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi... Yol kontrolüne takılan iş adamı kelepçe takılarak gözaltına alındı

Borcunu ödeyemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Malkoçlar Oto Dizayn AŞ’nin sahibi Refik Malkoç gözaltına alındı. İstanbul Maltepe’de yol kontrolünde aracı durdurularak gözaltına alınan Malkoç’un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İş adamı Refik Malkoç, alacaklı konumda bulunan Ercan Timur’a, borcuna karşılık bir dizi senet verdi. Senetler, ödeme günü geldiğinde ödenemedi. Alacaklı taraf icra takibi başlattı. Her bir senet için yapılan takip sonrası Malkoç icra müdürlüğüne giderek borç taahhüdünde bulundu.

Alacaklı ve borçlu tarafın yanı sıra icra müdürlüğü yetkilisinin de imzasına taşıyan taahhütnameye rağmen de borç ödenemedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Bunun üzerine, alacaklı taraf icra ceza mahkemesine başvurdu. Her bir senet için ayrı dava açıldı. Malkoç hakkında 3 ayrı mahkemede hapis cezası kararı çıktı. Kararlardan biri kesinleşti. Kesinleşme ile birlikte Malkoç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Malkoç bu sabah Maltepe’de aracı durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrol sonrası hakkında arama kararı olduğu görülen Malkoç, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Maltepe Gülsuyu Polis Merkezi’ne götürülen Malkoç’un kısa süre sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Borcunu ödeyemeyen iş insanına hapis cezası
Borcunu ödeyemeyen iş insanına hapis cezası
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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