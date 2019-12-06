Son dakika haberi... Yol kontrolüne takılan iş adamı kelepçe takılarak gözaltına alındı

İş adamı Refik Malkoç, alacaklı konumda bulunan Ercan Timur’a, borcuna karşılık bir dizi senet verdi. Senetler, ödeme günü geldiğinde ödenemedi. Alacaklı taraf icra takibi başlattı. Her bir senet için yapılan takip sonrası Malkoç icra müdürlüğüne giderek borç taahhüdünde bulundu.

Alacaklı ve borçlu tarafın yanı sıra icra müdürlüğü yetkilisinin de imzasına taşıyan taahhütnameye rağmen de borç ödenemedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Bunun üzerine, alacaklı taraf icra ceza mahkemesine başvurdu. Her bir senet için ayrı dava açıldı. Malkoç hakkında 3 ayrı mahkemede hapis cezası kararı çıktı. Kararlardan biri kesinleşti. Kesinleşme ile birlikte Malkoç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Malkoç bu sabah Maltepe’de aracı durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrol sonrası hakkında arama kararı olduğu görülen Malkoç, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Maltepe Gülsuyu Polis Merkezi’ne götürülen Malkoç’un kısa süre sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.