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Son dakika haberi... Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı
Türkiye'nin Otomobili'den heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan video, oldukça ilgi çekti.
Hafta boyunca belli bölümleri paylaşılan yerli otomobilden ilk kez net bir video yayınlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/QGAvy8Z8rm— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
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