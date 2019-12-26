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Ekonomi
26.12.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı

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Son dakika haberi... Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı

Türkiye'nin Otomobili'den heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan video, oldukça ilgi çekti.

Hafta boyunca belli bölümleri paylaşılan yerli otomobilden ilk kez net bir video yayınlandı.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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