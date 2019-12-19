Çok ses getirmişti... "Yeniden Asya" açılımında bir ilk

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3-9 Ağustos'ta düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yeniden Asya" başlığıyla duyurduğu, kıtaya daha güçlü şekilde odaklanmaya dayanan girişimin kurumlararası ilk eş güdüm kurulu toplantısı başkentte yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Asya girişimiyle ilgili eş güdümü sağlamakla görevlendirdiği Dışişleri Bakanlığının organizasyonunda

düzenlenen toplantıya bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan 85 yetkili katıldı.

Asya'nın ayrılmaz bir parçası olan Türkiye'nin kıtanın içinden geçtiği kapsamlı jeopolitik ve ekonomik dönüşümde daha etkin rol oynamasının ele alındığı toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlık etti.

Önal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda gösterdiği hızlı gelişmeye koşut olarak, dünyanın jeopolitik ve ekonomik ağırlık merkezinin de hızla Asya'ya kaydığı bir dönemin yaşandığına dikkati çekti. Bakan Yardımcısı Önal, Asya'nın küresel siyaset ve ekonomide yükselen konumuna paralel olarak Türkiye'nin dış politikasındaki öneminin ve ağırlığının da arttığını kaydetti.

YENİ BİR DÜZLEM

Türkiye'nin diplomatik ağının genişletilmesinden ticari ilişkilerinin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarının artırılmasına kadar her alanda Asya Kıtası ile ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Önal, bu girişimin Türkiye'nin Asya'ya yönelik yaklaşımını, kıtadaki gelişmelere uyarlayacak ve geleceğe taşıyacak yeni bir çerçeve tesisiyle tahkim etme amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Önal, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının bir parçasını teşkil eden bu inisiyatifin, alt bölgesel ekonomik ve kültürel farklılıkları

dikkate alırken, aynı zamanda bütüncül bir bakış açısıyla Asya ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yeni bir düzleme taşımayı hedeflediğini de vurguladı.

Bakan Yardımcısı Önal ayrıca, dile getirilen bazı iddia ve şüphelerin aksine, Yeniden Asya inisiyatifinin, Türkiye'nin mevcut siyasi ve ekonomik kurumsal taahhütlerinden herhangi bir uzaklaşma ya da eksen kaymasını teşkil etmediğinin de altını çizdi.

ÇOK YÖNLÜLÜK VURGUSU

Türkiye’nin kültür ve tarihi birikiminin, milli değerlerinin, birçok bölgeye aidiyetinin ve farklı coğrafyalarla bağının dış politikasında ve diğer alanlarla ilgili yönelimlerinde çok yönlülüğü destekleyici ve zenginleştirici unsurlar olduğunu da işaret eden Önal, bu arka plan ışığında Türkiye'nin yön ve hedeflerinin herhangi bir eksenle sınırlanamayacağını vurguladı.

Yeniden Asya girişiminin dayandığı vizyon ve taslak uygulama mekanizmasının kurumlardan gelecek katkılarla geliştirilebileceğini söyleyen Önal, gelecek dönemde Ankara'daki Asya ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya gelinerek, Türkiye'nin girişim kapsamındaki vizyonunun paylaşılacağını ve

önerilerinin alınacağını da belirtti. Önal, üniversiteler ve STK'lerle düzenlenecek çalıştayda akademi ve sivil toplumun görüş ve önerilerine başvurulmasının öngörüldüğünü de kaydetti.

Toplantıda bulunan bakanlık ve ilgili kurumların temsilcileri ise girişimin zamanlıca olduğunu ve başarısı için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Toplantıda, Yeniden Asya girişiminin ilgili bütün bakanlıklar ve kuruluşlarla birlikte özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla eş güdüm ve iş birliği halinde ilerletilmesi; koordinasyon, uygulama, takip ve istişare boyutlarını içermesi; iletişim ve veri toplama stratejilerine önem verilmesi konuları da ele alındı.