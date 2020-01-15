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DHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Valilik açıkladı: Soruşturma açıldı

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Son dakika haberi... Valilik açıkladı: Soruşturma açıldı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın süreci bizzat takip ettiği belirtildi.

 Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, "13.01.2020 Salı günü saat 13:25 sıralarında Acıbadem Caddesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Otobüs durağı yakınında yol üzerine park etmiş olan 34 XXX 798 plakalı aracın, çekici ile alınması esnasında meydana gelen ve hepimizi derinden üzen kaza ile ilgili, Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kadıköyde feci olay Yaşlı kadın ağır yaralandı
Kadıköy'de feci olay! Yaşlı kadın ağır yaralandı
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