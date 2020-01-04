Son dakika haberi! Uzungöl’de yıkımlar sürüyor

Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de, ’İmar Barışı’na aykırı 112 kaçak yapıdan 95’i için yıkım, 17’si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019’da harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl’e doğru yola çıktı.

YIKIMA BAŞLANDI

Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl’e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı.



ARA VERİLMİŞTİ



Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların süreceği belirtildi.