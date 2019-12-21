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DHA
21.12.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi... Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişiler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1 şüpheli yaralı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay, saat 18.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin aracını takibe aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, uyuşturucu alış-verişi yapıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek şüphelilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 şüpheli polis tarafından vurularak yaralandı. Diğer 2 şüpheli de yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... Ümraniyede polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Polisi alarma geçiren olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı şüpheli, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin aracında inceleme yaptı.

Görgü tanıkları “15-20 el silah sesi duyduk. Polise ateş açtılar. Polis de birini vurarak yaraladı" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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