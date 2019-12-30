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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 16:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: Bir ölü, 7 yaralı

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İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. Patlamada bir kişi ölürken 7 kişi yaralandı.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:
"Ümraniye ilçesi Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında, bugün saat 16.00 sıralarında kazan patlaması meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, patlama sonrasında iş yerinde oluşan yangın söndürülmüştür. Alınan ilk bilgilere göre; olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olarak
kurtarılan 7 kişi çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat sürdürülmektedir."

 

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