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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 16:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: Bir ölü, 3 yaralı

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Son dakika haberi... Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: Bir ölü, 3 yaralı

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. Patlamada bir kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

 

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