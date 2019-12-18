Son dakika haberi: Uludağ’da bulunan cesetlerden birinin kimliği belli oldu

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için sürdürülen arama çalışmaları sırasında iki erkek cesedi bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramalarını 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta görülen cesedin üzerinden, Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Çalışmalarını bu bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler yaklaşık 3 saat sonra bir ceset daha buldu.

"İKİ CESET ARASINDA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK MESAFE VAR"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır.

Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan birinci cesedin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi daha bulunmuştur. İkinci cesedin bulunduğu yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerimiz cesedin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun gayret sarf etmektedir. Ayrıca bulunan ilk cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştır."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

'SU İÇERİSİNDE BULUNDU'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları sırasında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı. Erkek cesedinin Efe Sarp'a ait montun bulunduğu alana 100 metre mesafede, su içerisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesi’nde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan’ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Kürekli Deresi mevkinde montun bulunduğu alana 100 metre mesafede su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Cesedin kimliği henüz tespit edilmediği, ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

EFE SARP’IN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU’NA GETİRİLDİ

Uludağ’da, kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17’nci gününde, iki cansız bedene de ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, kendisine ait montun yakınında bulunan Efe Sarp’ın cesedinin, taşınma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin, zorlu şartlarda cesedi, iple çekerek taşıdığı görülüyor.

Efe Sarp’ın cansız bedeni, JAK helikopteriyle, İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Buradan alınan cansız beden, daha sonra ambulansla Nilüfer ilçesindeki Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hayatını kaybeden iki dağcının yakınları da Bursa Adli Tıp Kurumu’na geldi. Otopsi işlemlerinin gece de devam edeceği öğrenilirken, Jandarma ekipleri, Bursa Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemleri aldı.