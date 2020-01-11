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Dünya
Haber Giriş: 11.01.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Twitter, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hesabını askıya aldı!

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Son dakika haberler: Twitter, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hesabını askıya aldı!

Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle Ali Hamaney'in hesabını geçici olarak askıya aldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilmez bir hata" açıklaması yapmıştı.

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