Son dakika haberler: Twitter, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hesabını askıya aldı!

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilmez bir hata" açıklaması yapmıştı.











