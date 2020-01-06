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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Topkapı alt geçidini su bastı

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İSTANBUL'da  rüzgâr ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. 

Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü.

Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor. 

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