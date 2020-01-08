Son dakika haberi! THY'den Irak ve İran kararı

Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

PEGASUS DA KATILDI

Pegasus Havayolları, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu. Güvenlik gerekçesiyle seferlerin geçici bir süre iptal edildiği öğrenildi.

Pegasus uçakları, geçici bir süre İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak.