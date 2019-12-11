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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
11.12.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tersanede korkutan yangın

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YALOVA'nın Altınova ilçesinde özel bir tersanenin boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Altınova ilçesinde özel bir tersanenin boyahane kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden tersane çalışanları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çiftlikköy ve Altınova itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yükselen alev ve dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Tersanede korkutan yangın

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