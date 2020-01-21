DHA- İHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:57,
Son dakika haberi: TEM'de kaza! Trafik kilit
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul, Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi.
Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle