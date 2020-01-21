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DHA- İHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:57,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: TEM'de kaza! Trafik kilit

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Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul, Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi.

Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

Son dakika haberi: TEMde kaza Trafik kilit

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