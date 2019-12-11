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Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
11.12.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TBMM’de tank palet gerginliği

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: TBMM’de tank palet gerginliği

TBMM’deki 2020 yılı bütçe görüşmelerinde tank palet gerginliği çıktı. CHP’li vekillerle AK Partili vekiller arasında tartışma uzayınca görüşmelere ara verildi.

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  • Son dakika haberi: TBMM’de tank palet gerginliği
  • Son dakika haberi: TBMM’de tank palet gerginliği
  • Son dakika haberi: TBMM’de tank palet gerginliği
  • Son dakika haberi: TBMM’de tank palet gerginliği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

CHP’li vekillerin tank palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın konuşması sırasında AK Parti ile CHP sıraları arasında sataşmalar oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın, “Gel buradan bağır, gel. Arkaya kaçıyor, bağırıyor, gel, önden bağır” sözlerine, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Ayıp” diyerek tepki gösterdi.

Tartışmaların büyümesi üzerine görüşmelere 10 dakika ara verilirken,  AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik arada da sürdü ve bazı vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. 

 

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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