Son dakika haberi: TBMM, Libya tezkeresi için toplandı
TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için toplandı. Oylamada, katılanların salt çoğunluğu aranacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün toplandı.
Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açıldı.
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle