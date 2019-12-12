MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Tanja Dukiç 'Beni vahşice dövdü' demişti! İstenen ceza belli oldu
GeriGündem Son dakika haberi: Tanja Dukiç 'Beni vahşice dövdü' demişti! İstenen ceza belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tanja Dukiç 'Beni vahşice dövdü' demişti! İstenen ceza belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Tanja Dukiç 'Beni vahşice dövdü' demişti! İstenen ceza belli oldu

Sırp model Tanja Dukiç, 2 yıl birlikte yaşadığı organizatör Türk sevgilisi Çağrı T.’den şiddet gördüğü iddiasıyla şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, soruşturma sonunda Çağrı T. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, “Kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç’e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği” vurgulandı. Dukiç, iddianamede yer alan ifadesinde, “Beni tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Kulağımdan kan geldi, vahşice beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Beni öldüreceğini söyledi. Odaya beni kilitleyerek kaçmamı engelledi” dedi. Şüpheli Çağrı T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, Dukiç’e şiddet uygulayan Çağrı T. hakkında, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek Çağrı T. hakkında dava açtı. Çağrı T.’nin 18 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Sevgilisi Sırp modele Ortaköyde dehşeti yaşattı Boğazıma bıçak dayadı...
Sevgilisi Sırp modele Ortaköy'de dehşeti yaşattı! 'Boğazıma bıçak dayadı...'
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle