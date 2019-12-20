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DİYARBAKIR, (DHA)
20.12.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı

DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı.

Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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