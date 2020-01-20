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Özden ATİK / DHA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

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Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı. Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.

Sultanbeylide aşağılık provokasyon
Sultanbeyli'de aşağılık provokasyon!
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